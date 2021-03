Corea del Sud-Usa: segretario Difesa Austin conclude visita ufficiale a Seul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austin ha dichiarato ieri che il trasferimento alla Corea del Sud del comando delle operazioni combinate in tempo di guerra (Opcon) richiederà più tempo del previsto, ma che le due parti continueranno a lavorare verso quell'obiettivo. Seul preme da anni per ottenere il comando delle operazioni belliche combinate sul proprio territorio, e spera di conseguire tale obiettivo entro la fine del mandato del presidente in carica, Moon Jae-in, nel maggio 2022. "Anche se soddisfare tutte le condizioni per questa transizione richiederà altro tempo, sono fiducioso che questo processo rafforzerà la nostra alleanza", ha detto Austin durante una conferenza stampa a margine della ministeriale "2+2" assieme all'omologo sudcoreano Suh Wook. Il processo di trasferimento del comando delle operazioni è stato ritardato dall'impossibilità di condurre un test delle Piene capacità operative (Foc), a causa del ridimensionamento delle esercitazioni congiunte legato alla pandemia di coronavirus. Austin ha però rassicurato in merito alla preparazione al combattimento delle forze combinate nella Penisola Coreana, ed ha aggiunto che l'obiettivo del Pentagono è il mantenimento del criterio "Fight Tonight", ovvero la capacità di intraprendere immediatamente operazioni di combattimento. (segue) (Git)