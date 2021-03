Corea del Sud-Usa: segretario Difesa Austin conclude visita ufficiale a Seul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Stati Uniti e Corea del Sud hanno intrapreso l'8 marzo una annuale esercitazione informatica simulata dei centri di comando (Ccpt). Lo ha annunciato lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane. L'esercitazione, che si protrarrà per dieci giorni, si svolgono in formato ridotto, col coinvolgimento di un "livello minimo di truppe" rispetto agli scorsi anni e nessuna manovra sul campo. Le Forze armate dei due Paesi hanno discusso l'entità e le modalità dell'esercitazione sino alla scorsa settimana, come confermato nei giorni scorsi dal portavoce del ministero della Difesa sudcoreano, Boo Seung-chan. "La Corea del Sud e gli Usa hanno discusso come condurre le esercitazioni tenuto conto della Covid-19 e di altre circostanze", aveva dichiarato il funzionario, riferendosi allo stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord, e alla revisione delle politiche nei confronti di Pyongyang intrapresa dall'amministrazione del presidente Joe Biden. (segue) (Git)