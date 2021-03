Usa-Cina: colloqui Alaska, Yang chiede "cooperazione vantaggiosa per tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto diplomatico cinese Yang Jiechi ha invitato Cina e Stati Uniti a gestire adeguatamente le differenze, promuovere la cooperazione bilaterale ed evitare il confronto, all'inizio del dialogo strategico ad alto livello con gli Stati Uniti ad Anchorage, in Alaska. Yang, direttore dell'Ufficio della Commissione affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), e il ministro degli Esteri Wang Yi hanno incontrato ieri, 18 marzo, il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ad Anchorage, per il primo incontro di alto livello tra i governi dei due Paesi dopo l'insediamento alla Casa Bianca del presidente Joe Biden. (segue) (Nys)