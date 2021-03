Usa-Cina: colloqui Alaska, Yang chiede "cooperazione vantaggiosa per tutti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimendo l'auspicio che i colloqui con gli Stati Uniti possano essere sinceri e schietti, Yang ha affermato che i due Paesi dovrebbero assumersi la responsabilità per la pace, la stabilità e lo sviluppo nel mondo. "La Cina ha appena concluso le sue due sessioni e ha adottato lo schema del 14mo piano quinquennale (2021-2025) per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine per l'anno 2035. La Repubblica Popolare si trova ora in un momento critico in cui convergono i tempi dei suoi due obiettivi del centenario: dal 2020 al 2035, lavorando per realizzare sostanzialmente la modernizzazione socialista; dal 2035 alla metà del 21mo secolo, rendendo la Cina in un grande paese socialista moderno". (segue) (Nys)