Usa-Cina: colloqui Alaska, Yang chiede "cooperazione vantaggiosa per tutti" (3)

- La Cina ha ottenuto importanti risultati nella lotta all'epidemia di Covid-19, nell'eliminazione della povertà assoluta e nella costruzione di una società benestante a tutto tondo, ha aggiunto Yang. "La Cina segue il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro e il diritto internazionale come base, non le regole stabilite da pochi Paesi. La maggior parte dei Paesi del mondo non riconosce i valori degli Stati Uniti come valori internazionali, ciò che gli Stati Uniti hanno definito come opinioni internazionali: la Cina ha la sua forma di democrazia e gli Stati Uniti hanno la loro. Il diplomatico cinese ha anche criticato la situazione dei diritti umani negli Stati Uniti, aggiungendo che Washington dovrebbe occuparsi degli affari propri invece di intromettersi negli affari interni della Cina. Il funzionario ha esortato gli Stati Uniti ad abbandonare il gioco a somma zero e a smettere di abusare del nome della sicurezza nazionale per interferire con gli affari interni di Pechino. (Nys)