Germania: Covid, oggi videoconferenza Merkel-Laender su vaccinazioni

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si riunirà oggi in videoconferenza con i primi ministri dei Laender per discutere della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in corso in Germania, come negli altri Stati membri dell'Ue, dal 27 dicembre scorso. Durante i colloqui, dovrebbe essere deciso il coinvolgimento dei medici di base nell'iniziativa, a partire da aprile. Tuttavia, appare probabile si discuta anche dell'autorizzazione all'impiego del vaccino russo contro il coronavirus, lo Sputnik V, in Germania come nell'Ue. I capi di governo di diversi Laender stanno, infatti, esercitando pressioni a tal fine. Inoltre, Merkel e i primi ministri degli Stati tedeschi potrebbero affrontare la questione dello stop al piano per le riaperture, in attuazione in Germania dall'8 marzo scorso, dato il continuo aumento dei contagi nel Paese. La videoconferenza odierna precede quella che la cancelliera e i capi di governo dei Laender terranno il 22 marzo prossimo per valutare l'efficacia e decidere gli sviluppi futuri del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre 2020 al 28 marzo. All'ordine del giorno vi è, infine, l'esame del piano per le riaperture. (Geb)