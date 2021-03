Covid: Von der Leyen, il 70 per cento di vaccinati entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ursula von der Leyen annuncia di avere "messo in mora" AstraZeneca per i ritardi nelle forniture, minaccia il Regno Unito (e non solo) di bloccare l'export se non aprirà alla distribuzione dei vaccini al continente e non esclude di spingersi oltre, magari fino al sequestro delle fiale prodotte in Europa. La presidente della Commissione europea spiega a "La Repubblica" che manterrà la promessa di vaccinare il 70 per cento degli adulti entro l'estate e che senza i contratti Ue oggi ci troveremmo in una situazione "devastante" per l'Unione. Inoltre la numero uno dell'Eurogoverno non chiude a Sputnik ma - afferma - finora i russi "non hanno dato prove sulla sua capacità produttiva". I problemi relativi alle consegne dei vaccini rischiano tuttavia di danneggiare in modo permanente la fiducia dei cittadini nell'Unione e nella Commissione europea. "Ora siamo concentrati a fare di tutto per ridurre la diffusione del virus aumentando e stabilizzando le forniture dei vaccini, siamo ancora in una situazione molto preoccupante tra varianti e terza ondata. Posso capire quanto sia difficile e frustrante la situazione, quanto soffrano i nostri cittadini ma dico che giudicheremo la crisi quando l'avremo superata. Sono profondamente convinta che capiremo tutti che l'approccio giusto era di stare insieme come Unione europea". (segue) (Res)