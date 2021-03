Difesa, ministro Guerini, nel Sahel per la sicurezza dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo il nostro impegno militare in Sahel in piena complementarietà con quello in Libia, nel Corno d'Africa e nel Golfo di Guinea. Si tratta di un'unica area di crisi, con una forte recrudescenza jihadista, le cui conseguenze si riverberano nel Mediterraneo e in Europa". Mentre i primi soldati italiani prendono posizione per la nuova missione in Mali, il ministro Lorenzo Guerini discute con "La Repubblica" i temi caldi della sicurezza internazionale. Pochi giorni fa ha presentato alle Camere la necessità di definire assieme agli altri dicasteri una nuova strategia della Difesa per fronteggiare le tensioni del Mediterraneo. "Il Mediterraneo è un'area molto più complessa e turbolenta rispetto a pochi anni fa. La cooperazione internazionale rappresenta da sempre il pilastro dell'azione della Difesa per garantire la pace, ma in questo scenario credo che alla cooperazione vada affiancata una presenza militare visibile ed esplicita per garantire la nostra sicurezza, quella delle linee di comunicazione marittima, quella dei nostri approvvigionamenti energetici: in sintesi, serve a tutela dei nostri interessi nazionali". "Lo stiamo facendo - aggiunge - con il contributo a missioni europee, atlantiche e Onu. Esserci significa lavorare per la pace ma soprattutto non lasciare spazi liberi a chi vuole minare quella stabilità". (segue) (Res)