Difesa, ministro Guerini, nel Sahel per la sicurezza dell'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro osserva inoltre che "più la missione Irini sarà efficace, meno le interferenze straniere potranno disturbare il cammino della Libia e il nuovo governo potrà appropriarsi della sua autonomia. Ma per farlo senza ipocrisie, l'Ue deve avere un'agenda realmente comune e condivisa: una cooperazione che metta da parte le gelosie nazionali. E questo vale anche per il nostro impegno nel Sahel". Con la ministra tedesca ha discusso proprio la ridefinizione delle forze europee attive nel Sahel. E sta iniziando la nuova missione italiana in Mali con i francesi della Task Force Takuba. "Non c'è solo il Mali. Dai pattugliamenti anti pirateria nel Golfo di Guinea alla missione in Somalia, guardo alle nostre attività in Africa come a un unicum. Le forze armate sono impegnate per migliorare le capacità militari locali in Mali, in Niger e nel prossimo futuro nel Burkina Faso. Siamo in Niger dal 2018 e stiamo per realizzare una nostra base logistica in collaborazione con le autorità nigeriane. In Mali il primo nucleo di militari è arrivato pochi giorni fa e schiereremo uno squadrone di elicotteri da evacuazione medica". "Anche qui - continua - credo che per ottenere risultati ancora più solidi è necessario far convergere gli sforzi attuali verso una visione più sistematica sotto l'egida della Ue". Guerini ritiene infine opportuno passare dagli accordi bilaterali con la Francia, come nel caso dell'operazione in Mali, a un'operazione completamente sotto direzione europea. "Credo che questa debba essere la prospettiva. Nel Sahel oggi l'Ue può mettere in campo le sue capacità globali e dare un grande contributo alla stabilizzazione e allo sviluppo", ha concluso il ministro della Difesa. (Res)