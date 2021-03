Germania: Covid, per Lauterbach (SpD) il piano riaperture deve essere fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, Karl Lauterbach ha affermato che il piano per le riaperture dei settori chiusi in Germania a causa dell'emergenza Covid-19, in attuazione dall'8 marzo scorso, deve essere fermato. Data l'aumento dei contagi nel Paese, questo sviluppo è “inevitabile”, ha sottolineato Lauterbach, che è responsabile della salute per la SpD. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, il deputato socialdemocratico ha avvertito che la diffusione della mutazione britannica del coronavirus ha raggiunto in Germania uno slancio tale da rischiare di causare il collasso del sistema sanitario, “se non vi sarà un controsterzo”.Per Lauterbach, il governo federale e gli esecutivi dei Laender devono concordare se inasprire temporaneamente il blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 28 marzo al fine di contenere la pandemia, o rinviare la decisione. Il lockdown, ha infine dichiarato il deputato della SpD, “arriverà sicuramente”, poiché la variante britannica della Sars-Cov2 “non se ne andrà da sola”. (Geb)