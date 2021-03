Usa-Cina: reintrodotto al Senato disegno di legge per revoca status commerciale di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di parlamentari repubblicani statunitensi guidati dal senatore dell'Arkansas Tom Cotton hanno ripresentato al Senato ieri, 18 marzo, un disegno di legge per la revoca dello status di partner commerciale permanente, che gli Stati Uniti hanno riconosciuto alla Cina oltre vent'anni fa. Lo riferisce la stampa Usa, che inserisce l'iniziativa nelle misure promosse dai conservatori per ridurre l'interdipendenza delle due maggiori economie globali ("decoupling"). Il senatore Cotton, assieme ai colleghi Jim Inhofe dell'Oklahoma e Rick Scott della Florida, ha presentato il "China Trade Relations Act" come una misura resta necessaria per arginare l'emorragia di posti di lavoro statunitensi nel settore manifatturiero, causata secondo i repubblicani proprio dalla normalizzazione delle relazioni commerciali voluta nel 2000 dall'allora presidente Bill Clinton. Lo status di partner commerciale riconosciuto alla Cina "ha accelerato la perdita di posti di lavoro manifatturieri", ha dichiarato ieri Cotton "E' ora di proteggere i lavoratori americani, e di porre il Partito comunista cinese di fronte alle proprie responsabilità per i campi di lavoro forzato e per le plateali violazioni dei diritti umani". (segue) (Nys)