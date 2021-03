Usa-Cina: reintrodotto al Senato disegno di legge per revoca status commerciale di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio delle relazioni commerciali ordinarie permanenti (Pntr) con la Cina venne promosso da Clinton e approvato dal Congresso federale Usa nel 2000; l'anno successivo, il riconoscimento degli Stati Uniti aprì alla Cina le porte dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). In quell'occasione, l'allora segretaria di Stato Usa, Madeleine Albright, descrisse l'iniziativa come "la decisione giusta per l'America", e un modo per promuovere il progressivo adeguamento della Cina alle norme del commercio internazionale. Tale posizione venne sostenuta cinque anni più tardi anche da Robert Zoellick, vicesegretario di Stato dell'allora presidente repubblicano George W. Bush, secondo cui intensificare le relazioni commerciali con la Cina avrebbe fatto di quest'ultima "un azionista responsabile" del sistema del commercio globale. (Nys)