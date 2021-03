Libia: promozioni ai vertici dell'esercito da Sarraj prima del passaggio di poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libico uscente, Fayez al Sarraj, ha approvato un decreto che prevede una serie di promozioni ai vertici delle Forze armate libiche alla vigilia del passaggio di consegne con il nuovo governo unitario libico. Fonti informate hanno rivelato a "Sky News Arabia" che Sarraj ha deciso di concedere quelle che ha definito "promozioni eccezionali" a 19 ufficiali di gruppi armati della Tripolitania. Tra gli ufficiali che sono stati promossi figurano Ibrahim Bait al Mal, un comandante sul campo delle milizie di stanza a ovest di Sirte, che in precedenza ha dichiarato più volte di respingere i risultati del dialogo politico libico e di non rispettare le decisioni emesse dal Comitato militare misto 5+5. Parlando proprio del comitato 5+5, le stesse fonti ritengono che la decisione di Sarraj miri principalmente a colpire gli sforzi per unificare l'istituzione militare. La lista esaminata da "Sky News Arabia" include un altro capo milizia premiato da Sarraj: Abdul Hamid Abu Derbala, coinvolti nella conquista della base aerea di Al Watiya nel maggio dello scorso anno. (Lit)