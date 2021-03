Libia: forze Rada diffondono video confessione capo banda rapitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze speciali di deterrenza (Rada) della Libia, potente milizia di Tripoli, hanno diffuso un video nel quale appare il capo di una banda che ha compiuto una serie di sequestri di persona a Tripoli a danni di comuni cittadini. L'uomo ha confessato in che modo faceva pressione sulle famiglie delle persone rapite per ottenere il riscatto. La banda, i cui componenti per la maggior parte sono stati arrestati dalle forze Rada, hanno ammesso di aver compiuto una decina di rapimenti. (Lit)