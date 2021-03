Usa: Covid, scontro tra Fauci e Rand Paul su utilizzo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore libertario Rand Paul e l'infettivologo di riferimento della Casa Bianca per la pandemia di coronavirus, Anthony Fauci, sono stati protagonisti di un acceso scontro verbale durante una audizione al Senato federale degli Stati Uniti ieri, 18 marzo. Paul, un medico che ha contratto il coronavirus lo scorso anno, e che da allora rifiuta di indossare la mascherina, si è rivolto a Fauci mettendo in dubbio la solidità scientifica delle sue raccomandazioni: "Vai dicendo a tutti di indossare una mascherina. Se non diffondiamo l'infezione, non si tratta forse di una messinscena? Sei stato vaccinato e ti fai vedere con indosso due mascherine, non è una farsa?". Fauci ha replicato piccato: "Ci risiamo con la storia della messinscena. Atteniamoci ai fatti", ha detto l'infettivologo, che da settimane raccomanda ai cittadini statunitensi di indossare non soltanto una mascherina, ma addirittura due simultaneamente. (segue) (Nys)