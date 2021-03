Usa: Covid, scontro tra Fauci e Rand Paul su utilizzo mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo con te che (una volta contratto il coronavirus) ne sei probabilmente immune per almeno sei mesi", ha detto Fauci, sostenendo però che non esiste protezione da alcune tra le varianti più infettive, come quella sudafricana, e che le varianti "sono una buona ragione per indossare le mascherine". Paul, però, ha contestato le affermazioni dell'infettivologo, sostenendo che non siano sostenute da alcuno studio attendibile: "State definendo politiche sulla base di congetture!", ha affermato il senatore, che ha anche accusato Fauci di voler costringere le persone a indossare le mascherine "per anni". "Sei stato vaccinato, eppure te ne vai in parata con due mascherine (...) Se hai l'immunità, indossi la mascherina solo per ragioni d'immagine, e non sulla base della scienza", ha aggiunto il senatore. Paul, medico specializzato in oftalmologia, non è nuovo a scontri verbali con Fauci, che ieri ha chiuso il diverbio affermando: "Per la cronaca, lasciatemi dire che le maschere non sono una messinscena". "Sono in totale disaccordo", ha replicato il senatore. (Nys)