Germania: Covid, riprendono oggi le vaccinazioni con preparato di AstraZeneca

- Riprendono da oggi in Germania le vaccinazioni contro il Covid-19 con il preparato di AstraZeneca, come annunciato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nella serata di ieri 18 marzo. Tuttavia, ha aggiunto l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), coloro ai quali verrà somministrato il vaccino di AstraZeneca dovranno essere informati delle trombosi venose cerebrali osservate a seguito di alcune inoculazioni del preparato. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a seguito di tali casi l'utilizzo del vaccino di AstraZeneca era stato sospeso in diversi Stati dell'Ue, tra cui la Germania. Tuttavia, nella giornata di ieri, l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha comunicato che l'effetto protettivo contro il Covid-19 potenzialmente fatale supera i possibili rischi. Il vaccino di AstraZeneca è dunque “sicuro ed efficace”, ha evidenziato il direttore dell'Ema, Emer Cooke. (segue) (Geb)