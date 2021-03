Germania: Covid, riprendono oggi le vaccinazioni con preparato di AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a ieri, in Germania erano stati registrati 13 casi di trombosi cerebrale successiva alla vaccinazione con il preparato di AstraZeneca, di cui tre con esito fatale. In particolare, sono deceduti un uomo e due donne. L'età di tutti i soggetti di sesso femminile colpiti dalla patologia è inferiore ai 55 anni. Per Spahn, si è trattato di eventi rari e i benefici della vaccinazione superano il rischio. Il ministro della Salute tedesco ha poi dichiarato che “la decisione dell'Ema conferma la sicurezza e la qualità di AstraZeneca”. Spahn ha, infine, avvertito che “anche non somministrare i vaccini ha gravi conseguenze”. Finora, in Germania sono state iniettati circa 1,8 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch di Berlino, ente responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie infettive nel Paese. (Geb)