Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden e la delegazione cinese guidata dal ministro degli Esteri, Wang Yi, e dal direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli affari esteri, Yang Jiechi, si sono confrontate ieri ad Anchorage, in Alaska, per il primo colloquio di alto livello tra i due Paesi dopo l'insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca, lo scorso gennaio. Durante i colloqui, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan hanno notificato alle controparti cinesi che d'ora in avanti le relazioni tra i due Paesi saranno improntate ad una "competizione serrata". Il segretario Blinken ha ribadito la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per le azioni della Cina nella regione autonoma dello Xinjiang, teatro degli abusi ai danni della minoranza musulmana uigura, ma anche ad Hong Kong e Taiwan. Blinken ha anche sollevato il tema degli attacchi informatici contro gli Usa, e della coercizione economica della Cina ai danni degli alleati degli Stati Uniti. Tali azioni, ha avvertito il segretario, "minano l'ordine basato sulle regole che mantiene la stabilità globale". Blinken ha negato inoltre che Washington stia interferendo negli affari interni della Cina: "La nostra amministrazione si impegna a guidare per mezzo della diplomazia, per far progredire gli interessi degli Stati Uniti e rafforzare l'ordine internazionale basato sulle regole", ha detto Blinken. (segue) (Nys)