Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino (2)

- "Tale sistema non è un'astrazione. Aiuta i paesi a risolvere pacificamente le loro divergenze, a coordinare efficacemente gli sforzi multilaterali e a partecipare al commercio globale con la garanzia che tutti seguano le stesse regole. L'alternativa a un ordine basato sulle regole è un mondo dove la forze detti il diritto, e dove il vincitore di appropri di tutto. E un mondo siffatto sarebbe ben più violento e instabile per tutti noi", ha affermato il segretario. I funzionari cinesi hanno però respinto le accuse dei loro interlocutori statunitensi: Yang ha affermato che sono gli Stati Uniti ad abusare della loro forza militare e supremazia finanziaria per esercitare pressioni sugli altri paesi, per ad abusare del concetto di sicurezza nazionale per minacciare il commercio internazionale. Il ministro degli Esteri Wang ha replicato a Blinken ribadendo che lo Xinjiang, Hong Kong e Taiwan sono parti inseparabili della Cina, e che ogni interferenza statunitense nell'amministrazione di quelle regioni costituisce una intromissione indebita negli affari interni della Cina. Yang ha replicato ai rilievi in materia di violazione dei diritti umani accusando gli Stati Uniti di non tutelare i loro cittadini afroamericani, ed ha imputato agli Stati Uniti una "mentalità da Guerra fredda". (segue) (Nys)