Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino (3)

- La scelta di Anchorage come sito dell'incontro bilaterale di ieri è indicativa delle priorità attribuite dalla Cina all'evento: l'Alaska è già stata meta di una visita del presidente cinese nel 2017; come recentemente ricordato dall'ex governatore dell'Alaska, Bill Walker, in quell'occasione, Xi definì quello Stato Usa "una Shangri-La", eleggendolo così a palcoscenico ideale per la conduzione del dialogo tra le due potenze. La stampa ufficiale cinese ha più volte evidenziato, nei giorni scorsi, che Anchorage è equidistante da Pechino e da Washington. La scelta dell'Alaska è giustificata in parte anche dal relativo successo di quello Stato nel contrasto alla pandemia del coronavirus: lo scorso 9 marzo il governatore, Mike Dunleavy, ha annunciato per primo negli Usa la somministrazione libera dei vaccini contro la Covid-19 a tutti i residenti di età superiore a 16 anni. Per la Cina, però, la scelta dell'Alaska pare rispondere anche a considerazioni di opportunità diplomatica: Pechino voleva forse evitare che un incontro a Pechino o a Washington, potesse dare l'impressione di un accodamento all'agenda degli Stati Uniti, il cui segretario di Stato, Antony Blinken, ha concluso proprio ieri il suo tour asiatico in Giappone e Corea del Sud. (segue) (Nys)