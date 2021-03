Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza simultanea ad Anchorage del ministro degli Esteri Wang e del direttore Yang è inusuale, e giudicata come altamente significativa dagli esperti Usa: diversi analisti la interpretano come espressione della volontà di Pechino di non condurre un semplice incontro ministeriale, ma di inaugurare piuttosto un nuovo dialogo di alto livello con gli Stati Uniti. L'incontro di oggi ricorda quelli nel formato "2+2" che hanno visto protagonisti negli ultimi giorni il segretario di Stato Usa Blinken e quello alla Difesa, Lloyd Austin, con gli omologhi di Giappone e Corea del Sud. Pechino ha anche provato ad intavolare un dialogo per una possibile visita negli Usa del vicepremier incaricato delle questioni economiche Liu He: se quest'ultimo potesse visitare gli Stati Uniti assieme a un altro membro del Politburo cinese - forse lo stesso Yang - Pechino potrebbe ambire a recuperare un quadro simile al Dialogo strategico ed economico Usa-Cina che i due Paesi avevano inaugurato durante la presidenza di Barack Obama. (segue) (Nys)