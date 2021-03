Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità di Pechino e Washington in vista dell'incontro paiono dunque opposte: il governo cinese puntava sull'avvicendamento alla Casa Bianca per esibire al mondo una prova di distensione tra i due Paesi, contando anche sulla "vecchia amicizia" con Joe Biden, che Xi conosce da oltre un decennio. L'uscita dalla Casa Bianca di Donald Trump non è però affatto coincisa con un allentamento delle tensioni tra i due Paesi, e a dispetto dei dubbi dei mesi scorsi, la nuova amministrazione presidenziale statunitense ha abbracciato con ancora maggiore convinzione il progetto di edificazione di una coalizione macro-regionale per il contenimento di Pechino nell'Indo-Pacifico. Tale progetto poggia ora con chiarezza sull'istituzionalizzazione del cosiddetto Quad: il quartetto che assieme agli Usa riunisce Giappone, India e Australia, e che proprio nei giorni scorsi ha tenuto in videoconferenza il primo vertice dei suoi leader, discutendo il lancio di una diplomazia vaccinale comune alternativa a quella di Pechino. (segue) (Nys)