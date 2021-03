Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I duri atti d'accusa rivolti da Blinken alla Cina, nelle scorse ore, hanno costretto Pechino ad indurire a sua volta i toni, tornando sul terreno più spinoso delle relazioni bilaterali: quello, giudicato invalicabile da Pechino, della non intromissione nei reciproci affari interni. Nelle prime ore di ieri, infatti, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'imposizione di sanzioni a carico di 24 funzionari di Cina e Hong Kong, in risposta alla progressiva restrizione del perimetro delle libertà civili nella ex colonia britannica. L'annuncio delle sanzioni è giunto in concomitanza con la visita in Giappone e Corea del Sud del segretario di Stato Blinken, che lunedì ha espresso tramite una nota "profonda preoccupazione" per l'aggiornamento delle norme elettorali nella ex colonia britannica. (segue) (Nys)