Usa-Cina: colloqui Alaska, Blinken annuncia stagione di "competizione serrata" con Pechino (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Hong Kong stabile, prospera e rispettosa dei diritti umani, delle libertà e del pluralismo politico serve gli interessi di Hong Kong, della Cina continentale e della comunità internazionale nel suo complesso", recita la nota del segretario di Stato. "Gli Stati Uniti e i loro partner sono coesi nella difesa dei diritti e delle libertà della gente di Hong Kong, e risponderanno al mancato rispetto degli obblighi in tal senso da parte della Repubblica Popolare Cinese", afferma la nota. Al termine del suo viaggio in Asia, Blinken si è anche scagliato contro la diplomazia dei vaccini di Pechino, affermando che "la distribuzione o l'accesso ai vaccini non dovrebbero esser vincolati alla politica o alla geopolitica". Le forniture di vaccini da parte della Cina ai Paesi in via di sviluppo, ha detto il segretario, "presenta dei paletti (...) ed è certamente accompagnata da certe richieste, e forse richieste perentorie sono rivolte ai Paesi che desiderano ricevere i vaccini". (Nys)