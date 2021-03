Giappone: coronavirus, governo revocherà stato di emergenza a Tokyo il 21 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha formalmente deciso di porre fine allo stato di emergenza pandemica nell'area metropolitana di Tokyo a partire da domenica, 21 marzo, sulla base del superamento del picco dei contagi e dell'allentamento delle pressioni sul sistema sanitario. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha annunciato nella serata di ieri l'imminente revoca dello stato di emergenza che resta attualmente in vigore nell'area di Tokyo, e nelle prefetture limitrofe di Kanagawa, Chiba e Saitama. La decisione del primo ministro Yoshihide Suga giunge in un contesto di scarsa popolarità per il capo del governo, accusato di aver gestito la crisi pandemica con indecisione, e contestato anche per i danni economici causati dalle misure di contenimento dei contagi. Il governo giapponese pare intenzionato ad accelerare proprio gli sforzi di rilancio dell'economia, e ad aprire un nuovo capitolo nell'azione di governo, che nei prossimi mesi sarà incentrata sui preparativi per le Olimpiadi estive di Tokyo. La regione di Tokyo si trova in stato di emergenza dall'inizio di gennaio: ai residenti è stato sconsigliato di uscire di casa, gli eventi pubblici si sono svolti con un limite di presenza di 5mila persone, gli esercizi commerciali sono stati sottoposti a chiusura anticipata e le aziende sono state sollecitate a fare uso del lavoro da remoto. Suga ha dichiarato ieri che le restrizioni hanno prodotto "grandi risultati" nel miglioramento del quadro pandemico, anche se gli esperti del Paese mettono già in guardia dai primi segnali di una nuova ondata di contagi. (segue) (Git)