Giappone: coronavirus, governo revocherà stato di emergenza a Tokyo il 21 marzo (3)

- Almeno 30 prefetture del Giappone su un totale di 47 si apprestano ad intraprendere la vaccinazione dal coronavirus per i soggetti anziani nelle aree più popolate del Paese, in considerazione della scarsità di dosi disponibili nel Paese. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo". 12 prefetture giapponesi non hanno ancora definito un piano per l'avvio delle immunizzazioni degli anziani, in programma il mese prossimo, oppure hanno preferito non darne conto pubblicamente. Le altre hanno selezionato specifiche aree urbane per l'avvio delle vaccinazioni, in considerazione delle forniture ancora limitate. Il Giappone ha iniziato questo mese il processo di immunizzazione di 4,8 milioni di operatori del settore sanitario e assistenziale; l'avvio delle vaccinazioni degli individui di età superiore a 65 anni inizierà il prossimo 12 aprile, e l'obiettivo del governo giapponese è di arrivare a vaccinare circa 36 milioni di individui entro la fine di giugno. Tokyo, Osaka e Kanagawa, le tre principali aree metropolitane del Giappone, inizieranno la nuova fase della campagna di vaccinazione somministrando 2mila dosi il 12 aprile, mentre alle altre prefetture del Paese verrà inizialmente fornito un migliaio di dosi. (segue) (Git)