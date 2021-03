Usa-Russia: Chausovsky (Newlines) a “Nova”, sanzioni rischiano di avvicinare Mosca alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventuali sanzioni Usa contro la Russia, a seguito dei recenti attriti tra Washington e Mosca, rischierebbero di provocare un avvicinamento tra la Federazione e la Repubblica popolare cinese. Al contrario, lo scambio piccato di commenti tra il presidente statunitense, Joe Biden, e l’omologo russo Vladimir Putin, difficilmente influenzerà in modo significativo il rapporto tra Washington e Mosca. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Eugene Chausovsky, ricercatore del Newlines Institute di Washington e docente del Foreign Service Institute (Fsi) del dipartimento di Stato Usa. Biden ha definito l’omologo russo “un assassino” in un’intervista all’emittente “Abc News” e Putin, per tutta risposta, ha augurato “buona salute” all’inquilino della Casa Bianca. “Tali dichiarazioni – ha spiegato Chausovsky - sono sintomi di una relazione già tesa tra i due paesi su questioni come l'interferenza politica russa nelle elezioni statunitensi, nonché controversie di lunga data legate a dossier come quelli relativi a Ucraina e Siria. C’è da aspettarsi che gli Stati Uniti aumentino le sanzioni e mettano in campo altre misure punitive contro la Russia, un fatto che in qualche modo rischia di avvicinare Mosca a Pechino”. (segue) (Nys)