Brasile: André Brandao si dimette da presidente della Banca del Brasile (2)

- Brandao era stato scelto per la presidenza del Banco do Brasil nell'agosto 2020. Secondo quanto riferisce il quotidiano "G1" le dimissioni sono dovute ad attriti tra Brandao e il presidente Bolsonaro nato a seguito dell'annuncio di una ristrutturazione dell'istituto che aveva incontrato la contrarietà del presidente. Lo scorso gennaio l'istituto aveva annunciato di aver approvato un piano di "riorganizzazione per il miglioramento dell'efficienza operativa" che prevedeva, tra le altre misure, la chiusura di 112 filiali dell'istituto e il licenziamento di almeno 5000 dipendenti. Il piano di riorganizzazione prevede l'ottimizzazione di 870 agenzie e la disattivazione di 112 filiali, sette uffici e 242 punti di assistenza. Inoltre, la banca aveva approvato un Programma di adeguamento del personale (Paq) per ottimizzare la distribuzione della forza lavoro e un Programma di licenziamento straordinario (Pde) che interesserebbe circa 5.000 dipendenti che uscirebbero così dalla pianta organica. Il risparmio netto annuo stimato finora per l'intero piano è di 353 milioni di real (53,5 milioni di euro) nel 2021 e di 2,7 miliardi di real (408 milioni di euro) entro il 2025. (Brb)