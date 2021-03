Argentina: ex presidente Macri prevede suo ritorno al potere nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, ha dichiarato che le politiche dell'attuale governo di Alberto Fernandez permetteranno alla sua coalizione, Juntos por el Cambio (JxC), di tornare al potere alle elezioni generali del 2023. "Quello che sta facendo questo governo permetterà a JxC di tornare al potere con un'esperienza acquisita e con un maggiore appoggio politico che ci permetterà di fare le riforme (mancate nel primo governo)", ha detto Macri in occasione della presentazione del suo libro, "Primo tempo", tenuta giovedì a Buenos Aires. Lo stesso titolo del libro, nel quale si ripassano esperienze e aneddoti dei quattro anni di presidenza (2015-2019), allude attraverso una metafora calcistica all'avvento di un suo futuro secondo tempo/governo. Secondo Macri l'attuale governo peronista di Alberto Fernandez è in realtà un'espressione del kirchnerismo ed il kirchnerismo a sua volta "è l'espressione finale del populismo in Argentina". La presentazione di oggi è la prima vera e propria apparizione pubblica di Macri dalla sconfitta alle elezioni presidenziali di ottobre del 2019 dove il suo avversario, Alberto Fernandez, si impose al primo turno con il 48,24 per cento dei voti. (Abu)