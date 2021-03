© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration delle Filippine ha concesso una autorizzazione di emergenza per la somministrazione del vaccino anti-Covid Sputnik V, sviluppato dall'istituto russo Gamaleya. Lo ha reso noto il governo di quel Paese. Ad oggi i regolatori delle Filippine hanno concesso autorizzazioni di emergenza per i vaccini sviluppati da Pfizer, AstraZeneca e Sinovac Biotech. (Fim)