Imprese: Toyota segnala ad autorità Usa possibili illeciti di una controllata thailandese

- Toyota Motor ha segnalato alle autorità degli Stati Uniti una possibile violazione delle norme anti-corruzione da parte di una sua sussidiata thailandese. Lo ha comunicato l'azienda giapponese in un suo prospetto per l'emissione obbligazionaria. La casa automobilistica giapponese ha contattato il dipartimento di Giustizia e la Us. Securities and Exchange Commission (Sec) lo scorso aprile, e da allora avrebbe collaborato alle indagini delle autorità statunitensi. "Prendiamo questo tipo di accuse molto seriamente, e ci sforziamo di garantire che le nostre pratiche aziendali rispettino tutte le appropriate regolamentazioni governative", recita la nota pubblicata da Toyota oggi, 19 marzo. L'Us Foreign Corrupt Practices Act vieta la corruzione di funzionari civili, e prevede sanzioni anche per atti corruttivi al di fuori degli Stati Uniti, nel caso di aziende e individui coinvolti in affari con gli Usa. Prima d'oggi la legge è già stata applicata dalle autorità statunitensi a casi di corruzione in Europa e Asia; nel 2016, ad esempio, il dipartimento di Giustizia perseguì tangenti da parte di una grande aziende delle telecomunicazioni olandese a un funzionario civile dell'Uzbekistan. (Nys)