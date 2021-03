Brasile: Bolsonaro, iniziativa privata essenziale sviluppo progetti in Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa della Bid matura nell'ambito del Patto di Leticia per l'Amazzonia, documento firmato nel 2019 dai presidenti dei Paesi della regione che istituisce una serie di misure da attuare per affrontare, in particolare, i problemi della deforestazione e incendi boschivi. Secondo Bolsonaro, la creazione del fondo è stata proposta alla Bid dal suo governo nel 2019 per garantire efficacia di gestione dei progetti finanziari e trasparenza della spesa. "Con poche risorse internazionali a disposizione dei Paesi in via di sviluppo dobbiamo garantire che i progetti finanziati dal fondo generino risultati positivi e concreti, senza ritardi, sprechi o deviazioni di fondi", ha detto il presidente. Inoltre per il presidente, lo sviluppo sostenibile e la fine della deforestazione illegale dipendono dalla valorizzazione dell'economia amazzonica e dal miglioramento della qualità della vita della popolazione locale, che include la "creazione di posti di lavoro, prodotti e servizi che utilizzano le risorse della foresta in modo sostenibile". (segue) (Brb)