Brasile: Bolsonaro, iniziativa privata essenziale sviluppo progetti in Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'evento è intervenuto anche il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, che ha spiegato che lo scopo originario della proposta di creare una piattaforma per attrarre donazioni in Amazzonia è stato mantenuto, aprendo anche alla possibilità di raccogliere fondi dal settore privato. "Guardando al futuro, dobbiamo espandere le opportunità sfruttamento della bio-economia, sviluppare catene di produzione con un alto potenziale per aggiungere valore e migliorare l'integrazione tra il settore produttivo e le istituzioni di ricerca e sviluppo", ha affermato. Secondo Guedes, il ministero dell'Economia ha come priorità stabilire un'agenda per la crescita verde, oltre a proporre riforme strutturali che consentano un ambiente imprenditoriale più favorevole per gli imprenditori. "È necessario pensare all'Amazzonia come a uno spazio reale, con opportunità e sfide di investimento, e non come un'astrazione", ha detto, evidenziando le difficoltà della popolazione che si guadagna da vivere dalla regione ma vive con accessi limitati e carenti ai servizi di base. (Brb)