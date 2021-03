Usa: il Senato approva la nomina di William Burns a capo della Cia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato all'unanimità la nomina di William Burns come nuovo capo della Cia. Diplomatico di carriera, Burns ha servito nel dipartimento di Stato per 33 anni e ha ricoperto numerosi incarichi ai vertici della sicurezza nazionale sotto amministrazioni sia democratiche che repubblicane. “Bill Burns è un diplomatico esemplare con decenni di esperienza sulla scena mondiale durante i quali ha tenuto la nostra gente e il nostro Paese al sicuro”, ha spiegato il presidente Joe Biden, annunciando a gennaio la nomina di Burns. “Condivide il mio profondo convincimento che l’intelligence deve essere apolitica e che i devoti professionisti dell’intelligence che servono il nostro Paese meritano gratitudine e rispetto. L’ambasciatore Burns porterà la conoscenza, il giudizio e la prospettiva di cui abbiamo bisogno per prevenire e affrontare le minacce prima che raggiungano i nostri confini. Il popolo americano – conclude il presidente eletto - dormirà sonni tranquilli con lui come nostro prossimo direttore della Cia”. (Nys)