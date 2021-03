Usa-Cina: fonti stampa, Pechino punta a organizzare incontro Biden-Xi dopo colloqui in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Cina puntano a organizzare un incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l'omologo di Pechino, Xi Jinping, nel caso in cui i colloqui di alto livello in Alaska diano un esito positivo. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times", citando fonti vicine al dossier. L'incontro Biden-Xi, nelle intenzioni dei funzionari cinesi, andrebbe organizzato a ridosso del 22 aprile, Giornata della Terra, con l’obiettivo di dimostrare l’impegno di entrambi i leader nella lotta al cambiamento climatico e ai temi ambientali. In quell’occasione, Biden ha intenzione di riunire i leader mondiali per esortarli ad un maggiore impegno nel ridurre le emissioni di gas serra. Nei colloqui in Alaska, il segretario di Stato, Antony Blinken, e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, rappresentano gli Stati Uniti, mentre il ministro degli Esteri, Wang Yi, e il membro del Politburo, Yang Jiechi, parlano a nome della Cina. Le aspettative di Pechino per l'incontro non sono "troppo alte", ha detto Cui Tiankai, ambasciatore di Pechino a Washington. (segue) (Nys)