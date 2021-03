Colombia: ex capi delle guerriglie si incontreranno con vittime del conflitto armato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex capi della guerriglia delle Farc (Forze armate rivoluzionarie colombiane), Rodrigo Londono (alias "Timochenko"), e delle Auc (Autodefensas Unidas de Colombia), Salvatore Mancuso, si incontreranno il 21 aprile con una delegazione di vittime del conflitto armato che ha infestato il paese per cinquanta anni fino al 2016. "Vogliamo assumerci le nostre responsabilità, rendere giustizia alle vittime e cercare la riconciliazione e la convivenza nel paese", ha detto Mancuso in dichiarazioni riportate dal quotidiano "El Espectador". "Non abbiamo intenzione di difendere gli orrori della guerra, ci rimetteremo alle conclusioni della Giurisdizione per la pace (Jep)", ha dichiarato per parte sua Timochenko. A promuovere l'incontro è stato il presidente della Commissione per la Verità, il padre Francisco de Roux. "Siamo qui per chiarire la tragedia che ha prodotto nove milioni di vittime con i protagonisti di tutte le parti, la verità che questa commissione cerca va oltre e sottoporremo queste testimonianze a confronto", ha affermato de Roux. (segue) (Vec)