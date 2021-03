Usa-Cina: gli inviati di Pechino in Alaska annunciano "azioni decise contro interferenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina adotterà "azioni decise" in risposta alle "interferenza americane". Lo hanno detto i responsabili della politica estera cinese al consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e al segretario di Stato Antony Blinken, durante l'incontro in corso ad Anchorage, in Alaska, il primo dall'insediamento dell'amministrazione di Joe Biden. Blinken, dal canto suo, ha accusato la Cina di "minacciare" la stabilità mondiale. Blinken ha anche rimarcato l'intenzione di discutere diversi temi, tra i quali i dossier Xinjiang, Hong Kong e Taiwan. Secondo il segretario di Stato, quelle di Pechino sono "azioni che minacciano l'ordine basato sul diritto che mantiene la stabilità globale". Blinken ha quindi assicurato che gli Stati Uniti non vogliono un "conflitto" con la Cina ma restano favorevoli a una "concorrenza dura". (Nys)