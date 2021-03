Usa: fonti stampa, Biden ha scelto Bill Nelson come nuovo capo della Nasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto l'ex senatore democratico Bill Nelson come nuovo capo dell'agenzia spaziale statunitense Nasa. Lo riporta il sito "The Verge". Nelson, 78enne ex astronauta è stato senatore per lo Stato della Florida dal 2001 al 2019. L'annuncio, secondo le fonti citate dal sito, dovrebbe arrivare alla fine di questa settimana. Per il ruolo di vicecapo viene indicato invece il nome della ex astronauta Pamela Melroy, 59 anni. (Nys)