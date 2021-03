Campidoglio: Ficcardi (Verdi), M5s allo sbando, pesa la folle gestione di Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema rifiuti a Roma "pesa la gestione folle di Ama e la delibera che dovrebbe mettere al sicuro l'azienda non convince nessuno" e per questo "la maggioranza M5s è allo sbando e abbandona l'Aula". Lo dichiara in una nota la consigliera dei Verdi in Campidoglio, Simona Ficcardi. "Consapevole di non avere 24 voti la maggioranza ha abbandonato l'Aula per andare domani in seconda convocazione e abbassare così la soglia per l'approvazione degli atti a 16 consiglieri - aggiunge -. Le delibere più importanti per la città continuano ad essere approvate dalla minoranza dei consiglieri assegnati". (Rer)