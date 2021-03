Cile: Covid, Santiago di nuovo in quarantena a sette mesi dalla prima serrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà a contenere la diffusione del virus nel paese fanno da contraltare alla velocità con la quale si sta portando avanti nel Paese la campagna di immunizzazione. Secondo i dati ufficiali, oltre il 35 per cento della popolazione inclusa nella campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus ha ricevuto per lo meno una dose del vaccino contro il nuovo coronavirus. Si tratta, ad oggi, di oltre 5,3 milioni di persone sul totale di 15.200.840 prefissate inizialmente come obiettivo finale. Attualmente nel Paese si stanno somministrando il vaccino a persone con malattie croniche e disabili gravi tra i 30 ed i 35 anni e la campagna vaccinale procede incessantemente ad un ritmo di oltre 200 mila applicazioni al giorno. Attualmente l'Istituto di salute pubblica (Isp) del Cile ha approvato l'uso emergenziale dei vaccini elaborati da AstraZeneca, Pfizer e Sinovac e proprio su quest'ultimo, del quale il Cile ha già ricevuto 10 milioni di dosi, si basa maggiormente la campagna di immunizzazione (segue) (Abu)