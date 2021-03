Usa: Biden, somministrate 100 milioni di dosi 42 giorni in anticipo rispetto al previsto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 66 per cento dei cittadini statunitensi di età superiore ai 65 anni ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Lo rilevano i dati ufficiali dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc), secondo i quali nel Paese sono state somministrate 115.730.008 dosi di vaccino, circa il 77 per cento delle 151.108.445 dosi distribuite. La media giornaliera delle somministrazioni nell’ultima settimana è pari a 2,5 milioni di dosi. Circa il 22,7 per cento della popolazione Usa (75 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose del vaccino, mentre il 12,3 per cento (circa 41 milioni di persone) è stato completamente immunizzato. (Nys)