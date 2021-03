Usa-Russia: Chausovsky (Newlines) a “Nova”, sanzioni rischiano di avvicinare Mosca alla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio di commenti tra Biden e Putin arriva a poche ore dalla pubblicazione di un rapporto dell’intelligence Usa su una presunta campagna di disinformazione organizzata da Mosca prima del voto del 3 novembre 2020 per sfavorire l’allora candidato democratico alla presidenza. Sulla stampa statunitense, tuttavia, la polemica non trova praticamente spazio: le maggiori testate si limitano a riportare la risposta del Cremlino, con il richiamo per consultazioni dell’ambasciatore a Washington, Anatolij Antonov, e il commento di Putin. Nessuna di esse propone un’analisi delle ragioni dietro l’attacco del capo della Casa Bianca, che pure rischia di avere effetti catastrofici sulle relazioni tra due delle principali potenze globali e, di conseguenza, sui futuri equilibri geopolitici. Ieri sera la vice portavoce della diplomazia Usa, Jalina Porter, ha rilasciato dichiarazioni distensive: “Gli Stati Uniti – ha detto – continueranno a lavorare con la Russia per promuovere i loro interessi, ma allo stesso tempo si impegneranno per rendere Mosca più responsabile”. (Nys)