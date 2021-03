Energia: Blinken, entità coinvolte in gasdotto Nord Stream 2 rischiano sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi entità coinvolta nella costruzione e nella promozione del gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, rischia di essere colpito dalle sanzioni statunitensi e “dovrebbe abbandonare immediatamente i lavori". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che “il gasdotto Nord Stream 2 è un progetto russo di natura geopolitica, volto a dividere l'Europa e a indebolire la sicurezza energetica europea". Il capo della diplomazia di Washington ha ricordato che già il presidente, Joe Biden, ha definito il gasdotto "un pessimo affare, per la Germania, per l'Ucraina e per i nostri alleati e partner dell'Europa centrale e orientale".(Nys)