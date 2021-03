Brasile: Bolsonaro firma decreto su nuovo bonus covid, valore ridotto da 600 a 375 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo (medida provisoria) che crea il nuovo bonus Covid da pagare in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. Il valore dell'aiuto è stato ridotto rispetto alla precedente edizione del bonus sia in ordine di tempo che di valore. Il governo, a partire da maggio 2020 aveva disposto il pagamento di bonus del valore di 600 real (92 euro) per cinque mesi e prorogandolo in seguito fino alla fine dell'anno riducendone il valore a 300 real (46 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. La seconda edizione del beneficio prevede una copertura per soli 4 mesi. Il valore dell'assegno sarà variabile tra i 150 real (24 euro) e i 375 real (57 euro). In particolare otterranno il beneficio da 150 real le persone che vivono da sole da 250 real (38 euro) per chi compone un nucleo familiare e 375 per i nuclei familiari con a capo una donna. (segue) (Brb)