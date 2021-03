Colombia: attività economica a gennaio in calo del 4,63 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica della Colombia ha registrato a gennaio un calo del 4,63 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, secondo dati ufficiali diffusi oggi dal dipartimento Amministrativo nazionale di statistica (Dine). Il dato rappresenta un peggioramento rispetto alla tendenza in ripresa degli ultimi mesi e rispetto al dato di dicembre nel quale la caduta su anno era stata del 2,49 per cento. La contrazione riguarda in modo omogeneo sia le attività legate al settore "primario" (agricoltura, allevamento, attività estrattive), che segnano nel complesso un calo del 7,8 per cento, così come le attività del settore "secondario" (industria e costruzione), che registrano un calo del 9,81 per cento. Il settore "terziario" (commercio, turismo, trasporti e servizi finanziari) segna invece un -2,81 per cento complessivo.(Vec)