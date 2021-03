Messico: tredici agenti di polizia uccisi in un'imboscata dei narcos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque agenti di polizia e otto investigatori della procura nazionale sono rimasti uccisi in Messico in un'imboscata ad opera del cartello "La Familia Michoacana", nel comune di Coatepec de Harinas. Gli agenti e i funzionari viaggiavano in un convoglio che è stato intercettato e attaccato da un gruppo commando fortemente armato. Immagini pubblicate dai media mostrano i veicoli della polizia crivellati da numerose raffiche di arma da fuoco e i corpi degli agenti riversi sulla strada. Fonti vicine alle indagini, segnala il quotidiano "El Universal", hanno riferito che il convoglio svolgeva attività di pattugliamento nella regione per combattere i gruppi criminali che operano in quest'area. In un comunicato congiunto la procura nazionale e il ministero della Sicurezza hanno condannato "il vile attentato" e hanno assicurato che "non rimarrà impunito". Un nucleo operativo della polizia e delle forze armate è stato dispiegato nella zona per l'individuazione e la cattura degli aggressori. (Mec)