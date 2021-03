Campidoglio: Catini (Rc), M5s allo sbando, Raggi pensi a città invece che a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza M5s in Campidoglio "è ormai allo sbando" e "abbandona l'Aula per andare domani in seconda convocazione" e questo avviene "prima dell'inizio della discussione sulla delibera Ama che non era prevista all'ordine dei lavori e che la maggioranza M5s ha inserito 'a forza' con dieci firme". Lo dichiara in una nota la consigliera di Revoluzione civica in Campidoglio, Agnese Catini. "È una maggioranza che non sa programmare correttamente le scadenze importanti - aggiunge -, che pensa di usare l'Aula Giulio Cesare a proprio uso e consumo mortificando di fatto il leale e civile dibattito democratico. È inquietante che delibere così importanti per la città possano essere approvate dalla minoranza dei consiglieri assegnati, cioè da meni di 24 consiglieri su 48. È già capitato sul bilancio pluriennale. Raggi si concentri sulle risposte che servono a Roma e non solo sulla campagna elettorale", conclude. (Com)