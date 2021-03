Francia: multa da 200 mila euro a Cnews per dichiarazioni di Zemmour su minorenni migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva francese "CNews", del gruppo Vivendi, è stata multata con una sanzione da 200 mila euro dal Consiglio superiore dell'audiovisivo (Csa) per delle dichiarazioni rilasciate ai suoi microfoni dell'opinionista Eric Zemmour, giudicate violente. Zemmour aveva definito i minorenni migranti non accompagnati presenti in Francia come dei “ladri”, “assassini” e “stupratori”. “Il carattere violento e ripetuto del vocabolario usato dal giornalista che stigmatizza i minorenni migranti isolati insistendo sui pericoli che rappresenterebbero in termini di atti criminali, traduce l'espressione di un vivo sentimento di rifiuto nei loro confronti”, spiega il Csa. "CNews" ha fatto sapere che farà ricorso. (Frp)