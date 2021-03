Israele: sondaggio, Likud primo partito, ma non ha la maggioranza in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente pubblica israeliana "Kan" ha pubblicato l'ultimo sondaggio in vista delle elezioni di martedì 23 marzo per eleggere il nuovo governo. Secondo il sondaggio, sia il primo ministro, Benjamin Netanyahu, che i suoi rivali non raggiungeranno la maggioranza. Il Likud di Netanyahu potrebbe ottenere, secondo il sondaggio, il maggior numero di seggi all'interno della Knesset, il parlamento, seguito da Yesh Atid del leader dell'opposizione Yair Lapid. In particolare, il Likud otterrebbe 31 seggi, mentre il primo partito dell'opposizione 19. I partiti di destra Yamina e Nuova Speranza otterrebbero nove seggi ciascuno, mentre la Lista congiunta (alleanza di partiti arabi) e gli ultraortodossi Shas otto seggi ciascuno. Il sondaggio prevede anche che il partito ultraortodosso della Torah unita e il laicista di destra Yisrael Beytenu avranno sette seggi, mentre i laburisti di centro sinistra e il sionismo religioso di estrema destra cinque ciascuno. Il partito centrista Blu e Bianco di Benny Gantz, il partito di sinistra Meretz e l'islamista Ra'am otterrebbero quattro seggi ciascuno. Il Likud, insieme ai partiti Shas, Torah unita e sionismo religioso, avrebbero 51 seggi. Se si unisse il partito Yamina il blocco avrebbe 60 seggi, uno in meno per ottenere una risicata maggioranza all'interno dei 120 seggi della Knesset. Il sondaggio include 1.406 intervistati e ha un margine di errore del 2,6 percento. (Res)